Auf einem Abstellplatz hinter Garagen an der Nevigeser Straße in Velbert ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Vermutlich gegen 4.45 Uhr ist auf dem Abstellplatz hinter vier Garagen, die sich zwischen den Häusern Nevigeser Straße 53 und 55 befinden, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Velbert konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer entstand ein hoher Sachschaden, unter anderem wurden vier Garagen, ein Pavillon, ein Holzkohlegrill, ein Gasgrill sowie Reifen beschädigt.

Ermittlungen laufen

Aufgrund der Umstände ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Schadenshöhe sowie die genaue Brandursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet dringend um Hinweise und fragt: Wer hat am frühen Dienstagmorgen rund um den frei zugänglichen Abstellplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Mögliche Zeugen erreichen die Polizei in Velbert unter Tel. 02051/9466110.