Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend auf der A 535 in Fahrtrichtung Velbert ist ein Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei fuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seiner Kawasaki auf der A 535, als er in Höhe der Anschlussstelle Tönisheide die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Gegen die Schutzplanke geschleudert

Er stürzte, wurde über die Fahrbahn geschleudert und prallte dann gegen die Schutzplanke. In der Folge verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste und dort kurze Zeit später starb. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.