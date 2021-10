Herbstzeit ist Nebelzeit! Wenn die Temperaturen in Bodennähe absinken, kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Ist sie voller Wasser, entstehen kleine Tropfen, die sich in Form von Nebel darstellen.

Insbesondere in Tälern und Senken ist im Herbst häufig Nebel zu sehen - und natürlich in Nähe bzw. über Flüssen. Das liegt daran, dass das Flusswasser Feuchtigkeit abgibt. In der Nacht kann bei starker Abkühlung der Temperatur der Wasserdampf kondensieren. Das Ergebnis: Nebel!

Mit genügend Abstand betrachtet, wirkt Nebel auf den Menschen mystisch-schön. Als eher gruselig oder bedrohlich wird er aber wahrgenommen, wenn sich der Mensch mittendrin befindet. Die Tatsache, dass die Sicht eingeschränkt ist, verunsichert viele von uns. "Was hat sich da im Nebel bewegt?", fragen wir uns. Unsere Sinne sind geschärft. Deshalb spielen auch Gruselfilme so gerne im Nebel.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (30.10.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Bitte beachtet auch unsere weiteren Foto-Aktionen:

-> Newswall

-> Dein Lieblingsfoto

Foto der Woche: Landschaften im Nebel