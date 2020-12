Wow, so viel Aufmerksamkeit für unsere BürgerReporter. In der "Notausgabe" vom 28. Dezember ist diese Seite in unseren Ausgaben erschienen. Habt ihr sie gesehen?

Darauf abgebildet ist eine Auswahl der schönsten "Fotos der Woche" des Jahres 2020. Natürlich hätte ich noch viel mehr Bilder auswählen können, aber ich musste mich beschränken, weil der Platz in der gedruckten Zeitung eben doch begrenzt ist.



Herzlichen Glückwunsch an die Fotografen...

Anne Goergens aus Oberhausen

Britta Fuhrmann aus Emmerich

Ulrike von Preetzmann aus Castrop-Rauxel

Andreas Dengs aus Essen

Michael Werner aus Oberhausen

Pascal Wilschinsky aus Oberhausen

BürgerReporter-Fotos auf unserem Instagram-Kanal



Wusstet ihr übrigens, dass wir auf unserem Instagram-Account auch regelmäßig Bilder aus der Community teilen? Klickt mal rein...