Velbert. Dieses Jahr ist alles anders, so auch die Übergabe der Warnwesten, die die Baugenossenschaft Niederberg eG gerne wieder für Erstklässler zur Verfügung stellte. In diesem Jahr wurden die in Brotdosen verpackten Warnwesten von der Grundschule Kuhstraße abgeholt und dann verteilt. Der Baugenossenschaft wurde dann das Foto zugesandt. So ist der Abstand zu den Kindern gewährleistet worden. Wie wichtig diese Warnwesten sind, wird man in der bald folgenden dunklen Jahreszeit im Straßenverkehr selbst entdecken können, wenn hoffentlich flächendeckend alle Kinder mit Warnweste zur Schule gehen. „Sicher nach Hause“ steht über dem Logo auf der Rückseite der Warnwesten und das ist der BGN ein ernstes Anliegen. Gerne werden weitere Anfragen von Schulen und Kindergärten entgegengenommen: wohnen@bg-niederberg.de.