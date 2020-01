Achtung: Baum fällt!

Eine umfangreiche und notwendige Baumpflegmaßnahme wird im Auftrag der Technischen Betriebe Velbert im Herminghauspark durchgeführt.

Denn das trockene Klima in den Sommermonaten der vergangenen beiden Jahre hat sich auf den dortigen Altbuchenbestand ausgewirkt, so das dringender Handlungsbedarf besteht.

Mitte der Woche war ein spezialisiertes Unternehmen damit beauftragt, fünf Bäume vollständig zu entfernen. Mit großem Gerät ging es für die Mitarbeiter der Firma in die Höhe, um zunächst die ersten Äste abzusägen. Für Besucher des Herminghausparkes waren währenddessen einige Wege in der Nähe des Spielplatzes gesperrt.

Lebensraum für verschiedene Tierarten

Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit des Bestandes wiederherzustellen. Dabei wird natürlich auch berücksichtigt, dass die Pflanzen in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung wichtiger Lebensraum für verschiedene Tierarten sind.