Eine Tombola für schwer erkrankte und behinderte Kinder findet wieder am Samstag, 28. August, im Edeka Center Hundrieser in Velbert (Sontumerstraße) statt. Ab 10 Uhr wird Lothar Jäger Lose zum Preis von 1 Euro verkaufen. "Wer aber zehn Lose kauft, bekommt ein Los gratis dazu.", heißt es in der Ankündigung.

Der Erlös geht an den Verein "Wunschzettel", der den Kindern - auf Antrag - ihre Wünsche erfüllt. "Es gibt schöne Preise zu gewinnen, wie beispielsweise Essens- und Einkaufsgutscheine, Fahrradrucksäcke, Gesellschaftsspiele, Stofftiere und viele Überraschungen mehr.", heißt es abschließend.