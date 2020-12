Die Stadtbibliothek Voerde bleibt aufgrund des bundesweiten Lockdowns bis zum 10. Januar geschlossen. Das Rückgabedatum aller ausgeliehenen Medien wird entsprechend verlängert, sodass für den Zeitraum der Schließung keine Mahngebühren entstehen.

Die Nutzer können in dieser Zeit das Angebot der Onleihe Niederrhein auf www.onleihe-niederrhein.de sowie die Kinder-App Tigerbooks nutzen. Voerder Bürger, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, können sich per E-Mail an stadtbibliothek@voerde.de registrieren lassen und die Onleihe bis Ende Januar kostenlos nutzen.

Dringend benötigte Literatur für Fach- oder Hausarbeiten kann nach Teminvereinbarung über die Fernleihe besorgt werden. Bestellungen können im Internet auf www.voerde.de/de/inhalt/fernleihe/ aufgegeben werden.

Weitere Informationen sowie die aktuellen Öffnungszeiten sind auf www.voerde.de/stadtbibliothek abrufbar.