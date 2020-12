Auffahrt Wattenscheid wird in Richtung DO gesperrt

Polizei sucht ab 13.15 Uhr im Bereich der Auffahrt noch einmal nach der Tatwaffe

Gegen 13.15 Uhr wird die A40-Auffahrt Wattenscheid Richtung Dortmund von der Polizei gesperrt. Im Bereich der Auffahrt soll nach Spuren nach der Messerangriff von Freitagabend an der Geitlingsstraße gesucht werden.

Suche entlang der Böschung an der A40 erfolglos

Nach dem Messerangriff war schon Sonntagnachmittag ein Teil der A40 mehrere Stunden gesperrt worden. Die Polizei hat in den Böschungen Richtung Dortmund zwischen Herner Straße und Stadion nach dem Messer gesucht. Gefunden wurde trotz stundelanger Suche aber nichts.

Flucht über die A40

Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige 20-Jährige nach der Messerattacke an der Geitlingstraße zunächst mit einem Fahrzeug über die A40 geflüchtet sein muss. Eine Stunde nach der Tat war er am Freitagabend dann in Grumme festgenommen worden.

Opfer immer noch in Lebensgefahr

Die Messerattacke soll sich Freitagabend an der Geitlingstraße ereignet haben. Vorher soll es nach Angaben der Polizei einen Beziehungsstreit zwischen dem 20-jährigen Tatverdächtigen und seiner 17-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin gegeben haben. Eine 19-jährige Freundin wollte eingreifen. Dabei soll der mutmaßliche Täter fünf Mal auf sie eingestochen haben. Die 19-jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie schwebt immer noch in Lebensgefahr. Auch die 17-jährige wurde verletzt, allerdings nur leicht. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Er ist jetzt in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Quelle : Radio Bochum