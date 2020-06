Die Kripo Bochum sucht nach einer Frau, die am 29. und 30. Januar 2020 mit einer fremden EC-Karte in Bochum eingekauft und Geld abgehoben hat.

Die abgebildete Frau ist dringend tatverdächtig, an beiden Tagen, Mittwoch und Donnerstag, in mehreren Geschäften mit einer zuvor entwendeten EC-Karte bezahlt zu haben. Außerdem soll sie Bargeld aus einem Bankautomaten ( Querenburger Höhe 224 und Brückstraße 70, jeweils in Bochum ) abgehoben haben.

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Foto der Frau zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das zuständige Kriminalkommissariat (KK 15) fragt nun: Wer kennt diese Frau oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben?

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4155 (-4441 außerhalb der Bürozeiten ).

Polizei Bochum

Pressestelle