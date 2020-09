Am heutigen Donnerstag erschien eine Bochumerin bei der Polizei und zeigte einen massiven sexuellen Übergriff auf ihre Person an.



Die Tatzeit:

Der gestrige 23. September ( Mittwoch ), zwischen 13 und 13.30 Uhr.



Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die Frau, die einen kleinen Hund dabei hatte, auf dem Spielplatz zwischen der Hüller Straße und dem Watermanns Weg in Wattenscheid auf. Hier saß sie auf einer Tischtennisplatte und rauchte eine Zigarette.

Plötzlich tauchten zwei Männer auf und fragten die Frau nach Feuer. Wenig später fasste einer der beiden Personen ihr in die Haare und riss sie nach hinten, wodurch sie auf die Tischtennisplatte fiel. Als der Mittäter versuchte, das sich wehrende Opfer zu entkleiden, wurde ein älterer Fußgänger aus der Ferne auf die Situation aufmerksam.

Daraufhin ließen die beiden Kriminellen von der Frau ab und liefen in Richtung Hüller Straße davon.

Nach Angaben der körperlich leicht verletzten Bochumerin sind die beiden Männer circa 25 Jahre alt, 175 cm groß, haben schwarze Haare und trugen schwarze "Corona-Masken". Einer der Tatverdächtigen, der gepflegt geschnittene Haare hat und nicht deutscher Abstammung sein soll, ist schlank und trug ein gelbes T-Shirt, eine blaue Jeanshose sowie weiße Nike-Turnschuhe. Der Mittäter trug ein dunkles T-Shirt, ebenfalls eine Jeanshose sowie weiße Turnschuhe.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte ( KK 12 ) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 ( Kriminalwache ) um Hinweise.

Insbesondere der circa 65 Jahre alte Fußgänger wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizei Bochum