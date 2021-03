Der Wattenscheider Patrick Joswig und die beiden Urgesteine unter den Ruhrgebiets-Mimen, Ralf Richter und Martin Semmelrogge, haben in dieser Woche ein Hörspiel aufgenommen, das in Wattenscheid spielt und herrlich schräg daherkommt. Da passt es (wie die Faust aufs Auge), dass die Erstausstrahlung am 1. April um 23 Uhr bei 1Live im WDR erfolgt.

„Irgendwie komme ich von Wattenscheid nicht los“, so der zwischen Günnigfeld und dem Berliner Vorort Frohnau pendelnde Schauspieler Patrick Joswig. Kürzlich hatte der 45-Jährige einen Kurzfilm in Wattenscheid gedreht – ebenfalls mit renommierter Besetzung.

Mit „Ralle“ Richter (63), dessen Filmkarriere mit einer Nebenrolle in Wolfgang Petersens „Boot“ Anfang der 1980er Jahre begann und der mit „Bang Boom Bang“ im Revier Kult-Status erreichte, und Martin Semmelrogge (65) verkörpern zwei Schauspieler in der Produktion „Katsche, Kopp und Ko – Detektive wider Willen“ die Hauptrollen, die auch durch ihre prägnanten Stimmen bekannt sind.

Ralf Richter spielt den Leiter einer Weiterbildungsmaßnahme der Agentur für Arbeit, spezialisiert auf den Bereich Personen- und Objektschutz, während der als „Film-Bösewicht“ bekannte Semmelrogge als Kommissar Kunz bemüht ist, Licht ins Ruhrgebietsdunkel zu bringen.

Katsche (Patrick Joswig) und sein Freund Kopp werden vom Ausbilder Korz, einem ehemaligen Feldwebel, hart rangenommen. Das kann nicht gut gehen, weil sich das Duo tölpelhaft anstellt und weil sie sich „nicht die Bohne“ für den Objektschutz interessieren. Die Leiterin der Bochumer Arbeitsagentur hatte dem Duo die Weiterbildung „verschrieben“.

Die Konstellation erinnert ein wenig an die Arbeitslosen Kuballa und Krettek in den „Schnitzel-Komödien“ des WDR-Fernsehens mit Armin Rohde und Ludger Pistor in den Hauptrollen.

Aber im Hörspiel von Sebastian Büttner wird es eine Spur dramatischer, denn Katsche, Kopp und auch Ausbilder Korz erleben den zweiten Tag der Weiterbildung gar nicht mehr. Das Trio steht unter Mordverdacht.

In der Ruhr bei Steele wird der Kopf von Dr. Sabine Herkenfels (Dagmar Geppert), Leiterin der Bochumer Arbeitsagentur, gefunden. Vom Rest der Frau keine Spur. Katsche, Kopp und Korz waren die Letzten, die Frau Herkenfels lebend gesehen haben. Erst hat man kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu – könnte man im Ruhrgebiet über das Schicksal der drei resümieren. Was bringt Martin Semmelrogge, der der Produktion aus einem Studio auf Mallorca zugeschaltet war, in seiner Rolle als Kommissar ans Tageslicht? Einfach am 1. April einschalten. Kein Scherz!