Wir befinden uns in den abschließenden Vorbereitungen für Corona-Testungen in unseren Räumlichkeiten in Wattenscheid. So bietet es der Bevölkerung eine weitere Möglichkeit, sich auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus testen zu lassen. Die Öffnungszeiten werden wir in Kürze noch bekanntgegeben.

Ziel der Bundesregierung ist es aktuell, dass sich die Bevölkerung u.a. in der Stadt Bochum einmal pro Woche kostenlos testen lassen kann. Wir sind hier soweit startklar. Es fehlen allerdings noch klare Ansagen dazu, woher die Testsets kommen und wie sie abgerechnet werden sollen. Das kostenlose Testangebot soll helfen Infektionen frühzeitig zu erkennen und größere ( Wieder- ) Ausbrüche der Covid19-Infektionen zu verhindern.

Es geht darum, trotz der ersten Lockerungen weiterhin gegen die Pandemie gemeinsam anzukämpfen. Bis zur Klärung der Kostenerstattung werden Schnelltestungen für Selbstzahler bei uns möglich sein.

Zusätzlich kann ein mobiles DRK-Team örtlich und zeitlich flexibel Testungen größerer Personengruppen durchführen. Wer das mobile Team für die Testung größerer Personengruppen wie z.B. Belegschaften in Einrichtungen und Unternehmen anfragen und buchen möchte, kann dies via E-mail an: testungen@drk-wattenscheid.de tun.

Quelle: DRK - Wattenscheid