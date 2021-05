Die Stadt Bochum, die Polizei Bochum und der VfL Bochum 1848 appellieren erneut an die Fans: Bleibt am Sonntag bitte zuhause!

Am kommenden, dem 34. Spieltag der Saison 2020/21 fallen in der 2. Bundesliga die Entscheidungen in puncto Auf- oder Abstieg bzw. Relegation. Der VfL Bochum 1848 hat dabei am Sonntag, 23. Mai, im Heimspiel gegen den SV Sandhausen 1916 eine gute Ausgangsposition, den Aufstieg in die Bundesliga aus eigener Kraft zu schaffen.

Bei aller Euphorie, die in den vergangenen Wochen und Monaten vorherrschte, appelliert der VfL erneut gemeinsam mit der Stadt Bochum sowie der Polizei Bochum an die Fans: Ihr dürft und sollt feiern, wenn es etwas zu feiern gibt – aber bitte zuhause, weit weg vom Vonovia Ruhrstadion! Feiert also zuhause und kommt nicht zum Stadion, da dies gegen aktuell geltende Infektionsschutzverordnungen verstoßen würde und zudem die wichtigen Abläufe rund um das Bochumer Impfzentrum, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vonovia Ruhrstadion gelegen, massiv beeinträchtigen könnte.

Das Bochumer Impfzentrum ist auch am Sonntag, 23. Mai, von 08 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet. Lediglich aufgrund etwaiger verkehrlicher Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Fußballspiel am Sonntagnachmittag könnte der Zugang in geringem Umfang erschwert sein. Sollte am Sonntag hierdurch im Einzelfall ein Impftermin nicht wahrgenommen werden können, kann die Impfung am Folgetag nachgeholt werden.

Erforderlichenfalls werden anlassbezogen Straßensperrungen im Stadionumfeld eingerichtet. In diesem Zusammenhang ist auch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Parkraum wird nicht wie bei normalen Heimspielen bewirtschaftet und steht nur begrenzt zur Verfügung. Außerdem hat die BOGESTRA in Absprache die Linienführung der Straßenbahnen 308/318 geändert, sodass ab 14 Uhr nur Schienenersatzverkehr angeboten und u.a. die Haltestelle am Stadion nicht angesteuert wird. Die Zufahrt zum Impfzentrum bleibt möglich.

