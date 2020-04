Das öffentliche Leben steht zur Zeit nahezu still. Kontaktverbote sorgen dafür, dass die Menschen größtenteils daheim bleiben. Die zahlreichen und teilweise stündlich neuen Entwicklungen rund um die dynamische Ausbreitung des neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland wecken bei vielen Menschen eine spürbare

Verunsicherung. Trotz alledem: das Deutsche Rote Kreuz sucht weiter dringend

nach Blutspendern.

Nachdem das Spendenaufkommen im Februar und noch mehr im März wegen der Corona-Krise zunächst eingebrochen war, hofft das DRK nun wieder auf eine

höhere Spendenbereitschaft. „Für viele wird die Blutspende nun auch ein Zeichen

der Solidarität“, hofft Wattenscheids DRK-Präsident Thorsten Junker. Und der

Kreisverband und der Blutspendedienst West haben Vorsorge getroffen, dass diese Hilfe ohne Reue geleistet werden kann, denn am Karfreitag, 10. April von 10-14 Uhr, steht im DRK-Zentrum an der Sommerdellenstraße 26 der nächste wichtige

Blutspendetermin in Wattenscheid an.

Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehört, dass jemand, der in den vergangenen vier

Wochen im Ausland war, als Spender zurückgewiesen wird. Begleitpersonen dürfen den Spender nicht begleiten, bei dem – vor dem Betreten – zudem die

Körpertemperatur gemessen wird. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt, und um auch diese Infektionsquelle auszuschließen sollte jeder zum Ausfüllen der nötigen

Fragebögen zur Spendefähigkeit seinen eigenen Stift benutzen. Last but not least

wurde der Imbiss nach der Blutspende gestrichen. Stattdessen bekomme jeder ein

Lunchpaket zur Stärkung mit, so Thorsten Junker.

Bei aller Vorsorge warnen die DRK-Blutspendedienste vor Panikmache.

Sie beobachten die Lage rund um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus

sehr aufmerksam und stehen hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen

Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende

gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger.

Die Aufsichtsbehörden beobachten engmaschig und analysieren.

Wer glaubt, mit der Blutspende indirekt einen Corona-Test zu bekommen, liegt

leider falsch. Weder der Spender noch sein Blut würden auf das Virus untersucht“,

erklärt der DRK-Präsident. Begründung: Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich das Virus über Blut oder Blutprodukte verbreitet.

„Wenn Sie gesund und fit sind, dürfen Sie an Karfreitag beim DRK auch in Zeiten

des Coronavirus (Covid-19) Blut spenden. Bitte beachten Sie dabei die vorgegeben Auflagen“, bittet das Blutspendeteam eindringlich alle Wattenscheiderinnen und

Wattenscheider. „Jede einzelne Blutspende ist enorm wichtig für die Versorgung

unserer Krankenhäuser und Kliniken."

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur

Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden.

Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut

spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.