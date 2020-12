Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Um während der aktuellen Corona- Pandemie dennoch unsere Blutspende wie gewohnt stattfinden zu lassen, haben wir zum bestmöglichen Schutz unserer Spender und, Helfer, gemeinsam mit dem DRK- Blutspendedienst West umfangreiche Vorkehrungen im Jahr 2020 ergriffen

So wurde zu Beginn die Temperatur aller Blutspender gemessen. Lag diese unterhalb des Grenzwertes, war bereits die erste Hürde geschafft. Selbstverständlich galt auch bei uns die aktuelle Abstandsregelung, sowie eine Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts bei den Blutspendeterminen. Auf den anschließenden Imbiss mussten wir leider verzichten. Dafür erhielt jeder Spender stets ein Lunchpaket mit vielen Leckereien für den Verzehr außerhalb des Spendenlokals.

Gerade in der jetzigen Situation ist es besonders wichtig, zwischen all den Maßnahmen und den damit verbundenen Herausforderungen auch die positiven Auswirkungen wahrzunehmen. Eine Terminreservierung vorab war zum Beispiel erforderlich, um die maximale Personenzahl in den Spendenlokalen einzuhalten. Dadurch konnten auch die Wartezeiten für jeden einzelnen Spender bis zur eigentlichen Blutabnahme deutlich reduziert werden.

Wir freuen uns, dass wir trotz allem wieder so viele neue und alte Gesichter zur Blutspende in Wattenscheid in diesem Jahr begrüßen durften. Mit insgesamt 1802 Blutspendern, davon 354 Erstspendern, haben wir in diesem schwierigen Jahr die Spenden um 5,5 % gegenüber 2019 steigern können. Und dies, obwohl Blutspendetermine om Tryp-Hotel, bei den Freiwilligen Feuerwehren Eppendorf und Höntrop und in der Grillakademie Ruhr coronabedingt ausfallen mussten.

Ein herzliches DANKE SCHÖN deshalb an alle Spender und Spendewilligen für dieses wahnsinnig tolle Ergebnis



Quelle: DRK - Wattenscheid