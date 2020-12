"Zum Schutz der Menschen und um Kontaktmöglichkeiten einzuschränken haben sich alle fünf Bereiche der Evangelischen Kirchengemeinde An der Issel schweren Herzens dazu entschlossen, alle Präsenzgottesdienste ab sofort bis zum 10. Januar 2021 ausfallen zu lassen. Sowohl an den Sonntagen wie an den Feiertagen finden weder in den Kirchen noch Open-Air Gottesdienste statt.", teilt Stefan Schulz vom Kirchenkreis Wesel in einer Presseinfo mit.

Trauergottesdienste finden derzeit nur in den Trauerhallen auf den Friedhöfen statt. Stattdessen gibt es Online-Angebote auf der Homepage, auf der Facebook-Seite und im eigenen Youtube-Kanal. Dort wird vom 24. bis 25. Dezember 2020 ein Weihnachtsgottesdienst zu sehen sein, den alle Pfarrer und Kirchenmusiker gemeinsam gestaltet haben

An allen anderen Sonn- und Feiertagen werden unterschiedliche Impulse auf diesen Kanälen zu finden sein. Daneben haben sich die Bereiche vielfältige Ideen einfallen lassen, wie die Menschen trotzdem mit der Kirche und der Botschaft unseres Gottes, der als Kind auf diese Welt kommt, in Berührung kommen.

Blumenkamp

In Blumenkamp wird der Weihnachtsbaum neben der Krippe im Foyer der Arche stehen. Jeder ist eingeladen einen Moment vor der Arche zu verweilen und Krippe und Baum zu betrachten.

Brünen

In Brünen werden der Weihnachtsbaum und die Weihnachtskrippe in diesem Jahr im „Aquarium“ im Brüner Gemeindehaus, Rohstraße 18, zu sehen sein.

Da die Offene Kirche an den Feiertagen geschlossen sein wird, finden Interessierte in Hamminkeln vom 24. bis 26. Dezember 2020 neben dem Eingang des Gemeindezentrums eine Krippendarstellung nebst Weihnachtsbaum. Dort liegt die Weihnachtsgeschichte aus, um sie dort zu lesen. Außerdem hängen an der Kirchenpforte „Gottesdienste To Go“, die jeder, der will, gerne mitnehmen kann. Dies wird auch für die weiteren Sonn- und Feiertage so sein.

Ringenberg-Dingden

In Ringenberg-Dingden wird am Heiligabend von 15 bis 18 Uhr die Evangelische Kirche geöffnet sein und jeder, der mag, kann den Weihnachtsbaum sehen und einen Moment in der Stille sein.

Wertherbruch

In Wertherbruch bleibt das Angebot der Offenen Kirche weiterhin bestehen. Da es keinen großen Weihnachtsbaum geben wird, der Bereich sich aber Weihnachten ohne Baum in der Kirche nicht vorstellen kann, wird es einen kleinen, nur mit Lichtern bestückten Baum in der Kirche geben. Jeder, der möchte, ist eingeladen, von zuhause etwas mitzubringen (eine Kugel, einen Stern o.ä.) und damit den Baum zu schmücken. Des Weiteren liegen in der Kirche Zettel und Stifte und eine Box bereit, um folgenden Satz zu ergänzen: "Für Weihnachten wünsche ich mir...". Die Weihnachtswünsche werden dann in die Andacht am 25. Dezember eingearbeitet.