Die Ausstellung "Complex Resources" zeigt einen Querschnitt durch das malerische Schaffen der Künstlerin Beate Florenz-Reul der letzten zehn Jahre. Zu sehen ist sie im Waldhotel Tannenhäuschen, in wesel. Die Vernissage findet Karnevalssonntag, 23.02. um 18 Uhr statt. Es spielt Ingo Borgardts auf seiner Gitarre. Die Leiterin des ökumenischen Informationszentrums aus Dresden, Frau Elisabeth Naendorf hält die Einführungsrede.

Der flüchtige Aspekt der Kindheit, Bezüge zur Musik sowie Erlebnisse im direkten Umfeld geben Anlass zum Malen bei Beate Florenz-Reul. Ausgangspunkt für ihre Malerei sind bereits bemalte Leinwände, die mit Farbe überarbeitet werden, aus der Gegenständliches und Abstraktes geborgen wird. Die Künstlerin wurde 1963 in Viersen geboren und hat von 1982 bis 1991 ein Studium an der Kunstakademie Münster bei Prof. Gunther Keusen absolviert. Außerdem war sie als Dozentin für therapeutisches Malen an der Westfälischen Klinik für Psychologi in Münster und als Kursleiter im Malatelier für Menschen mit Behinderung im Haus Oskar, in Münster tätig. Seit 1997 ist sie erfolgreich als Kunstlehrerin am Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel angestellt. Die engagierte Lehrerin und Künstlerin ist aktives Mitglied der "Ateliergemeinschaft Z6" der Stadt Wesel.

Die Ausstellung im Tannenhäuschen kann jederzeit bis zum 22.06. 2020 besichtigt werden.