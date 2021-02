Die Evangelische Kirchengemeinde Büderich bietet zum Thema der diesjährigen evangelischen Fastenaktion - „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ - wöchentlich digitale Treffen an. Beginn ist am Dienstag, 16. Februar. Die Treffen in Form von Zoom-Videokonferenzen finden dienstags, jeweils um 20 Uhr statt, mit einer Ausnahme: Montag, 15. März.

Jedes der insgesamt acht Gespräche hat einen neuen thematischen Schwerpunkt, bei dem jeder Teilnehmende einsteigen kann.

Umgang mit Regeln erkunden

Die Fastenaktion möchte 2021 den Umgang mit Regeln erkunden. Regeln sind nötig, doch zu Regeln gehört auch Spielraum. "Wie können wir innerhalb von akzeptierten Grenzen großzügig und vertrauensvoll leben? Wo stehen wir uns selbst im Weg? Wie gelingt unser Miteinander?", heißt es in der Ankündigung.

Die wöchentlichen Treffen der Gemeinde richten sich an alle Interessierten. Sie dienen unter anderem dem Austausch der Erfahrungen, die Menschen während der Fastenaktion machen.

Der Kalender zur Aktion

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Vorfeld den Kalender zur Aktion zu bestellen oder ihn in digitaler Form auf das Smartphone oder Tablet zu laden.

Infos und Zugangsdaten

Weitere Infos dazu und die Zugangsdaten zu den Video-Konferenzen auf der Internetseite der Kirchengemeinde: www.kirche-buederich.de

Über eine Anmeldung per E-Mail an: buederich-kleve@ekir.de würde sich die Gemeinde freuen – sie ist aber nicht erforderlich.