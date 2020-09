"Nach der Wahl ist vor der Kunst: Urban Art auf Wahlplakaten in Wesel": Die Stadt Wesel ruft junge „Urban Artists“ in und um Wesel auf, die großen Wahlaufsteller zur künstlerischen Gestaltung zu nutzen. Dazu werden zehn große Wahlplakate nach der Wahl weiß überklebt, um einen neutralen Hintergrund zu schaffen. Wer mitmachen möchte, kann sich per Mail an: kultureinrichtungen@wesel.de bewerben.

Die ersten zehn Bewerbungen werden für das Projekt berücksichtigt. Startschuss ist Dienstag, 29. September.

Die geschaffenen Werke bleiben für einen Zeitraum von weiteren vier Wochen im Stadtgebiet präsent, werden anschließend fotografiert und auf der Webseite der Stadt Wesel zum Download über die Creative Commons Licence angeboten.

Die Standorte

Bemalt, besprüht oder sonst wie gestaltet werden können die Standorte Franz-Etzel-Platz, Schermbecker Landstraße, Heubergpark, Zitadelle, Marktplätze in Büderich und Ginderich.