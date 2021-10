Heute in einer Woche lädt der SCALA Kultur- und Förderverein Wesel e.V. wieder ein, und die OFFENE BÜHNE am 28. Oktober verspricht wieder eine besondere Vielfalt.



Mit dabei sind diesmal:

VIKTOR WERNER

hat bereits in jungen Jahren den Weg zum Akkordeonspiel gefunden und eine intensive Ausbildung im Akkordeonspiel gemacht. Auf zahlreichen Musikveranstaltungen konnte ich schon das Publikum mit seinem Akkordeonspiel erfreuen und er hoff, dass seine Darbietungen auch im SCALA auf Anklang stoßen.

KATTI PFEIFFER

präsentiert Stand-Up-Comedy und erzählt vom Leben in der Großfamilie. Was bedeutet das? Mit Witz und Selbstironie erzählt Katti von den alltäglichen schönen und absurden Momenten des Lebens mit fünf Kindern.

JOSCHKA HEINEMANN

ist im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen. Da hat er auch seine große Klappe her. Mit dieser wagt er sich nun auf die Bühne. Er liebt es neue Menschen kennenzulernen und wundert sich immer wieder darüber wie viel Komik in unserem Alltag steckt. Joschka versucht alles mit Humor zu nehmen, selbst dann wenn es zu einem unangenehm Arzttermin geht.

MARTIN QUINT-MÖLLEKEN

Für den 42jährigen Wesel ist die Musik schon seit seinem 4ten Lebensjahr ein Bestandteil seines Lebens. Seit 1997 ist er mit mit Band und alleine auf Veranstaltungen jeglicher Art unterwegs und Martin möchte auf der Offenen Bühne den Schwerpunkt auf Swing (Sinatra), Balladen (Buble, Chris de Burgh, John Miles) und 70er Jahre Musik (The Real Thing) legen.

MIGUEL BERNABEU

ist seit den 90ern in Sachen Musik unterwegs. Auch beruflich hat Miguel mit Musik zu tun und ist seit 2017 hauptberuflich als Eventmanager, Künstlervermittler und DJ tätig. Ins SCALA kommt er mit eigenen Songs und Coverversionen von weniger bekannten Stücken.

RAINER KIRCHNER

ist Singer-Songwriter im Rock und Pop Genre. Rainer spielt eigene Songs, minimalistisch, ehrlich und gefühlvoll. Eine Gitarre und seine Stimme – That`s it.

Der Eintritt bei der Offenen Bühne ist frei und beginnt um 19:00 Uhr.

Bitte einen 3G-Nachweis (+Ausweis) an der Theke vorzeigen.