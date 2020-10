Auf verschiedenen Straßen in Wesel werden ab Montag, 12. Oktober, vollflächige Fahrbahndeckensanierungen vorgenommen. Betroffen sind folgende Straßen in gleicher Reihenfolge: Barthel-Bruyn-Weg (Sackgasse zum KDG), Eichenstraße, Kastanienstraße, Kraftstr./Andreas-Vesalius-Straße, Haselnussweg, Lorbeerweg, Ginsterweg, Karl-Straube-Straße sowie der Perricher Weg (zwischen Kesselbruck und Brücke).

Der ASG-Wesel als auch eine Bocholter Firma sind angehalten, die Beeinträchtigungen für den Verkehr und die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Nur wenige Stunden gesperrt

Alle Straßen sollen nach Möglichkeit lediglich nur wenige Stunden während der Fräs- bzw. der Asphaltarbeiten voll gesperrt werden.

"Bis die neuen Asphaltdecken allerdings wieder befahren werden dürfen, müssen leider erst noch einige Stunden vergehen, da ansonsten Folgeschäden auftreten werden. Das Parken auf der Fahrbahn ist während der Bauarbeiten leider nicht möglich. Die betroffenen Anwohner werden zusätzlich mit einem kurzen Infobrief benachrichtigt.", heißt es seitens ASG Wesel.

Die gesamte Bauzeit (für alle genannten Straßen) beträgt etwa acht Wochen (je nach Straßengröße dementsprechend etwa 4 bis 6 Arbeitstage pro Straße).

Im Rahmen dieser Bauarbeiten werden rund 16.000 Quadratmeter Fahrbahn saniert. Es werden Kosten in Höhe von etwa 400.000 Euro veranschlagt. "Da es sich hier um Straßenunterhaltungsarbeiten handelt, fallen für die Anlieger keine Kosten an!", so ASG Wesel.