Mit dem Tod der Partnerin oder des Partners verändert sich das eigene Leben ungewollt. Wie geht es weiter? Wie die Sehnsucht und das Alleinsein aushalten? Wohin mit den Gefühlen? Darf und wird man sich in seinem Leben jemals wieder wohl fühlen? Das Leben verlangt, neu ausgerichtet zu werden.

In der Gesprächsgruppe haben Witwen und Witwer die Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen in der Trauer seit dem Tod der Partnerin oder des Partners auszutauschen.

Die Gruppe trifft sich ab Ende November 2021 bis Juni 2022 zunächst wöchentlich, dann alle 14 Tage und zum Ende hin monatlich am Mittwoch in der Regel zwischen 18 und 20 Uhr in Wesel - Obrighoven. Die Gruppengröße ist auf zehn Personen beschränkt. Es gilt die 3G-Regel.

Wegstrecke begleiten und unterstützen

Ziel der Gruppe ist nicht, die Trauer zu überwinden. Sie will eine Wegstrecke begleiten, dazu helfen, sich zu vernetzen und gegenseitig zu unterstützen.

Hilfreich ist die Gruppe für Trauernde, die in der Lage sind, über ihren Verlust zu sprechen und anderen und deren Erfahrungen zuzuhören.

Die Treffen werden durch zertifizierte Trauerbegleiterinnen geleitet.

Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig.