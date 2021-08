Inzwischen funktioniert die Schulranzensammelaktion des Inner Wheel Clubs Wesel Dinslaken Walsum wie ein Selbstläufer – nach acht Jahren kein Wunder.

Die GGS am Buttendick und die GGS Konrad Duden am Lauerhaas haben wieder zahlreiche gut erhaltene Schulranzen gesammelt, die gern an andere Kinder weitergegeben werden.

So kann die Kleiderkammer der Flüchtlingshilfe stets ihren Fundus auffüllen.

Erstmalig konnten auch einige Ranzen mit einem Transport des Partnerschaftskomitees Namibia des evangelischen Kirchenkreises Wesel nach Otjiwarongo geschickt werden. Die Ranzen waren eine große, willkommene Überraschung.

Auch in ein Hochwassergebiet in unserem Land konnten Ranzen mit Hilfe eines privaten Transports gebracht werden.

Eine Aktion, so übermittelt Ilka Trapp im Namen der aktuellen Präsidentin Elke Groppe, die trotz Corona gut funktioniert hat; dafür ist der Club sehr dankbar.