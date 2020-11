Im Grenzbereich zwischen Hamminkeln und Bocholt am Wasserwerk haben die NAJU Bocholt und die NAJU Kreis Wesel am Samstag 25 Obstbäume gepflanzt.

In gehörigem Abstand von zehn Metern unter Berücksichtigung unterirdischer Stromkabel und Wasserleitungen wurden Löcher ausgehoben und Bäume von insgesamt fünf Obstsorten eingepflanzt. Das ganze nach fachmännischer Anleitung durch Johannes Keinherbers, dem Kreis Weseler Jugendsprecher.

Nach dreieinhalb Stunden waren alle Birn- und Apfelbäume sachgerecht eingepflanzt. Bei vielen stehen auch bereits die je drei Haltepfosten, die für geraden Wuchs sorgen und Sturmschäden vorbeugen sollen.

Ein Verbissschutz zur Abwehr von Rehen und Weidevieh wird in Kürze ergänzt.