Jusos Wesel: Insektenschutz-Offensive nimmt Fahrt auf

Die Weseler SPD-Jugend hat vergangene Woche eine große Insektenschutz-Offensive gestartet. Viele Grünflächen in der Stadt sollen in insektenfreundliche Blumenwiesen umgewandelt werden. Ein wichtiges Vorhaben aus dem Maßnahmenpaket zeigt bereits erste Erfolge.



Die Weseler Jusos stellten vergangene Woche ein großes Maßnahmenpaket gegen den massiven Insektenrückgang vor. „Wir müssen ab sofort auch in Wesel mit aller Kraft gegen das Insektensterben vorgehen", sagte Maksim Bondarenko, Vorsitzender der Jusos Wesel.

Eine Langzeitstudie des Entomologischen Vereins Krefeld erregte in der Vergangenheit große Aufmerksamkeit. Von 1989 bis 2016 sei die Insektenmasse um mehr als 75% gesunken. Über einen Zeitraum von 27 Jahren wurde an 63 Standorten in Deutschland der Insektenschwund untersucht.

Die SPD-Jugend fordert in einem Antrag, viele ungenutzte Grünflächen in Wesel in Blühwiesen umzuwandeln, z.B. an dem großen Graben hinter der Zitadelle, die vielen Grünflächen an der Brüner Landstraße oder an den großen Ringstraßen.

Jusos sehen bereits erste Erfolge der Offensive

Die jungen Sozialdemokraten haben Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihnen weitere mögliche Flächen zu melden, die ökologisch umgewandelt werden können. Mit einem weiteren Antrag, gerichtet an die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD), wollen die Jusos nun die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger umsetzen.

Es soll zum Beispiel geprüft werden, ob die mit Holzstücken bedeckte Fläche am Marienhospital ökologisch gestaltet werden kann. In einem weiteren Punkt schlägt die SPD-Jugend vor, an dem Rasthof an der B58 in Büderich Blumenwiesen anzulegen, Insektenhotels aufzustellen und Bäume zu pflanzen. Der stellv. Juso-Vorsitzende Leon Koop betont: „Wir hoffen weiterhin darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger uns mögliche Flächen melden. Diese Insektenschutz-Offensive kann nur Erfolg haben, wenn wir alle zusammenarbeiten.“

Maßnahmenpaket



Das Maßnahmenpaket „Insektenschutz-Offensive“ beinhaltet fünf Punkte: