Die Fachstelle Frau und Beruf des Kreises Wesel bietet Beratungstage zu berufsrelevanten Fragen ab sofort wieder in ihren Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der neuen Hygiene-Standards an.

In den Beratungsterminen werden sämtliche Fragen zum Thema Frau und Beruf individuell und vertraulich erörtert: "Wie orientiere ich mich beruflich um? Wie schaffe ich den Wiedereinstieg in den Job? Was ist bei Bewerbungsunterlagen zu beachten? Welche Bewerbungsstrategie verfolge ich? Wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut?"

Jetzt anmelden

Die Termine der Beratungstage und weitere Infos unter www.kreis-wesel.de/frauundberuf. Eine vorherige Anmeldung bei Monika Seibel unter 0281/207-2201 oder monika.seibel@kreis-wesel.de ist erforderlich.