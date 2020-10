Aktuelle und verlässliche Nachrichten aus der Region sind im Krisenjahr 2020 gefragter als je zuvor. Als Zeitungsleute ist es unsere Aufgabe, die wichtigsten Infos zuverlässig dort anzubieten, wo unsere Leser sind.

Neben unserer Papierzeitung und dem Lokalkompass ist deswegen seit einiger Zeit auch Facebook ein Kanal, den wir erfolgreich bedienen. Als am 2. Oktober klar wurde, dass im Kreis Wesel in an Schulen und Kitas Quarantänen verordnet wurden, machte der WESELER die Nachricht schnell auf seiner Facebook-Seite publik. Der hier geteilte Lokalkompass-Beitrag erreichte innerhalb weniger Stunden mehr als 10.000 Menschen – für die noch recht neue Facebook-Fanpage mit aktuell rund 3.000 Abonnenten ein großer Erfolg.

Gerade in Zeiten von Corona sind regionale und lokale Nachrichten für die Menschen im Kreis Wesel besonders wichtig: Wie hoch ist aktuell die 7-Tage-Inzidenz? Gelten besondere Maßnahmen? Wohin darf ich reisen? Mit unseren lokalen Facebook-Seiten DER WESELER, DER XANTENER und NIEDERRHEIN-ANZEIGER lassen wir unsere Abonnenten mit diesen Fragen nicht allein.