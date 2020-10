Laut wikipedia besuchen weltweit rund 2,5 Milliarden Menschen die Seiten des Facebook-Machers Mark Zuckerberg. Allein in Deutschland verzeichnet das „Social Network“ nach eigenen Angaben rund 32 Millionen monatlich aktive Nutzer. Eine beachtliche Zahl. Deshalb hat sich auch der "WESELER" eine Facebook-Fanpage zugelegt, die von Monat zu Monat mehr Resonanz erfährt.

Geht's nicht mehr ohne derartige Online-Aktivitäten? Das möchten wir gern wissen. Deshalb fragen wir Unternehmer/innen, Verwaltungen, Vereine: Wie wichtig ist das SocialMedia-Wirken auf dem Feld der Öffentlichkeitsarbeit? Wie viel Zeitverwenden Sie für dieses Wirken? Und wie ist die Resonanz (ist sie überhaupt messbar)?

Dieser Beitrag ist ein Sammelsurium an Stimmen. Wir baten (na, wo wohl!) die User um ein Statement zum Thema und viele zeigten sich aufgeschlossen. Der Beitrag wächst nach und nach - immer, wenn sich wieder einige Umfrageteilnehmer gemeldet haben.

Die Statements

Michael Daams (Outdoor-Fachmann): "Tatsächlich ist Facebook und Instagram extrem wichtig und bedarf auch regelmäßiger Pflege. Wöchentlich 1-3 Stunden braucht es. Auch wenn diese Aufmerksamkeit wichtig ist, so ist sie im Geschäft, direkt am Kunden, noch wichtiger! Hier zählt der Kontakt zum Kunden! Das Feedback im Netz bleibt auch dort und ist je nachdem wie lebendig der Post gestaltet ist auch mit Feedback versehen."

Frank Schut (Musiker): "Mit Facebook habe ich die Möglichkeit, gezielt meine " Blues And News From The Coffee Basement" an interessierte Blues und Artverwandte Gruppen zu senden und hoffe so, ein bisschen musikalische Farbe und Freude in den doch manchmal tristen Corona - Alltag zu bringen."

Michaela Leydecker (Jugendleiterin evangelische Kirche Wesel): "Aus der Kinder- und Jugendarbeit sind Insta für die junge Generation und FB für die Eltern nicht mehr weg zu denken... Viel Zeit geht dafür drauf. DIe habe ich leider tagsüber nicht..und so bleibt meist nur der Abend auf dem Sofa....für den schnellen post oder die kleine story....

Über persönliche Rückmeldungen zu den Beiträgen freue ich mich besonders. Und ich merke immer wieder, dass viel mehr Menschen von unserer Arbeit, den Aktionen, Projekten oder Freizeiten wissen, als gedacht."

Marcus Pelzer (Bürgerschützen Flüren): "Man erreicht über Facebook tatsächlich immer noch sehr viele Leute jeder denkbaren Altersgruppe. Und wer unbedingt was loswerden möchte, sollte sich ruhig etwas Zeit für das Medium nehmen. Als Vorstandsmitglied in unserem Bürgerschützenverein ist der Umgang mit dem Medium Facebook nicht mehr wegzudenken. Viele Infos werden nur hier veröffentlicht und auch entsprechend wahrgenommen. Schade nur, dass leider auch immer so viel unnützer Blödsinn gepostet werden muss."

Sigrid Baum (Kommunikations-Fachfrau): "Facebook ist eine wichtige Möglichkeit, Informationen meiner Kunden zu publizieren und viele Leser zu erreichen. Bei der Ansprache jüngerer Zielgruppen ist Instagram die erste Wahl. Beide sind für die Arbeit meiner Agentur Baum-Kommunikation unverzichtbar."

Thomas Traill (Biologische Station Kreis Wesel): "Wir als Biologische Station nutzen Soziale Medien wenig, wenn man von Lokalkompass absieht. Ich habe es mal mit Twitter versucht, aber das gab kaum Resonanz. Ich denke, dass Menschen einem Tweet oder Facebook-Post eher wenig zeit widmen, bevor sie zum nächsten schalten (einfach weil es so viele gibt), sodass die generierte Aufmerksamkeit ausgesprochen kurzlebig ist. Nur die wiederholte "Bombardierung" mit Infos erzielt dann langfristig Erfolg, aber es ist zweifelhaft, ob die BSKW das über soziale Medien leisten kann, zumal wir so extrem viel gar nicht erzählen können, ohne uns zu wiederholen. (...) Die BSKW in Isolation hat also nicht nur nicht das Zeug zum Weltstar sondern sollte m.E. auch keiner sein. Dafür gibt es zu viele andere Naturschutzorganisationen auf internationaler Ebene. Im Kreis Wesel dürfen wir gerne so bekannt sein wie möglich. Ebenso sollte das Modell "Biostation" sich deutschlandweit herumsprechen, denn hier ist NRW immer noch absoluter Vorreiter. (...) In Sachen globale Vernetzung: es ist andererseits natürlich wichtig, dass Menschen anderswo erfahren, wie hier Naturschutz gemacht wird und umgekehrt. Da ist Vernetzung sinnvoll, allerdings zwischen Naturschützern bzw. (potentiell) Naturschutzinteressierten."

Anja Kirsch (Dr. Clauders): "Sehr wichtig! Dadurch können wir so einfach wie möglich für unsere Kunden erreichbar sein und ihnen Informationen von uns als Unternehmen sowie unserer Marke Dr.Clauder's zur Verfügung stellen. Am wichtigsten ist uns aber der Austausch mit unseren Kunden, dadurch lernen wir und können uns dementsprechend auch als Marke weiterentwickelt. So entstehen jedes Jahr neue Produkte für den individuellen Bedarf für Hunde und Katze. Wer sich entscheidet als Unternehmen auf Social Media zu sein, sollte sich im klaren darüber sein das die Interaktion hier keine Einbahnstraße ist."

Karin Nienhaus (Scala Kulturspielhaus Wesel): "Die sozialen Netzwerke sind unumgänglich. Wir agieren zu 80 Prozent damit. Natürlich wählen wir auch die bewährten Print Formate. In der heutigen, schnell-lebigen Zeit, heißt es so flott und einfach wie möglich Informationen zur Verfügung zu stellen. Das machen wir!"

Hilmar Schulz (Klanghelden): "Moderne, schnelle Kommunikation ist mein tägliches Brot. Schnelles Feedback in meinem Job unerlässlich. Facebook und Co. sind da gute Plattformen, um als Dienstleister Kunden zu informieren. Ich bin der Meinung, dass ohne diese Formate nichts mehr geht. Was interessant ist ist, wen ich wie adressiere. Facebook ist gerade für 40+ die Plattform. Instagram für die Jüngeren. Hier muss man den Mix finden. Ich könnte mir ein berufliches Leben ohne diese Kanäle nicht vorstellen. Wichtig ist, dass man immer up to date bleibt."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

- - - - - - - - - - -

Wir veröffentlichen einen Teil der Statements in gekürzter Form im Weseler, im Xantener und im Niederrheinanzeiger.

- - - - - - - - - - -

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."

Name .... .......: "...."