In den späten Abendstunden vom Samstag, 28. August, wurden mehrere Rettungswagen und die Polizei zur Straße Hellweg in Witten-Heven gerufen.

Hier, in Höhe der Damaschkestraße, war ein Pkw, der in südwestliche Richtung unterwegs war, gegen 23.20 Uhr frontal gegen einen Betonmasten gefahren. Der in Polen zugelassene BMW wurde dadurch völlig deformiert, der Motorblock bis in die Fahrgastzelle gedrückt.

Die Feuerwehr befreite die Fahrzeuginsassen, drei Männer, mit hydraulischem Gerät aus dem Auto. Rettungssanitäter und drei Notärzte kümmerten sich um die nicht ansprechbaren Schwerverletzten und brachten sie unter akuter Lebensgefahr zur intensivmedizinischen Behandlung nach Bochum und Wuppertal.

Leider ist eine der drei männlichen Personen, deren Identität bislang noch nicht feststeht, am frühen Sonntagmorgen an den schweren Verletzungen verstorben.

Die Polizeibeamten, die den Pkw beschlagnahmt haben, beendeten die Unfallaufnahme gegen 3 Uhr. Bis dahin war die Straße Hellweg für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die intensive polizeiliche Ermittlungsarbeit im Bochumer Polizeipräsidium dauert zurzeit noch an.