Am Sonntag, 1. März, kam es zu einem Unfall an der Dortmunder Straße in Witten. Dabei nehmen mehrere Wagen Schaden, zwei Menschen sind verletzt.

Ein 24-jähriger Herdecker fährt mit seinem Auto in Witten auf der Dortmunder Straße in Richtung Nordosten.

Ein 26-jähriger Bad Berleburger biegt mit seinem Pkw vom Gelände der Tankstelle Dortmunder Straße 16 nach links auf die Dortmunder Straße ein. Dabei übersieht er den, aus seiner Sicht von links kommenden Herdecker und es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der 24-Jährige versucht nach links auszuweichen und stößt mit einem, im Rückstau des Gegenverkehrs stehenden Wagen und zwei am westlichen Fahrbahnrand geparkten Autos zusammen. Einer der geparkten Autos wird durch den Zusammenstoß gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben.

Bei dem Unfall werden der 26-Jährige und sein Beifahrer verletzt. Der Fahrzeugführer wird nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Sein Beifahrer will selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Die Dortmunder Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt, der Individualverkehr wurde durch die Kräfte der Polizeiwache Witten wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die drei unfallbeteiligten Autos wurden auf Wunsch der Fahrzeugführer abgeschleppt.

Die Sperrung wurde um 21.42 Uhr wieder aufgehoben. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.