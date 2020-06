Am Freitagvormittag, 19. Juni, erhielten Polizeibeamte der Wache Witten Kenntnis von einem Trickbetrug im Ortsteil Heven.

Gegen 10 Uhr wurden die Beamten zur Sprockhöveler Straße geschickt. Eine hochbetagte Seniorin sollte dort auf vermutlich zwei Trickbetrügerin reingefallen sein. Das Kriminalkommissariat in Witten ermittelt nun die genauen Umstände, unter anderem wann genau sich der Vorfall zugetragen hat.

Aber was ist passiert?

Vermutlich am Dienstag, 16. Juni - ganz sicher ist sich die Seniorin bei dem Datum nicht - klingelte es an ihrer Wohnungstür. Zwei Frauen standen vor ihr und wollten eingelassen werden, um für eine nicht angetroffene Wohnungsnachbarin eine Nachricht auf einem Zettel notieren zu können. Arglos wurden die Frauen in die Wohnung gelassen und nutzten so wahrscheinlich die Gelegenheit, diese zu durchsuchen. Beute: mehrere Tausend Euro und Schmuck. Die beiden Frauen entkommen anschließend. Der Wohnungsinhaberin fällt der Verlust erst Tage später auf.



Täterinnenbeschreibung

Die beiden tatverdächtigen Frauen werden so beschrieben: Die erste Frau soll etwas korpulenter gewesen sein. Sie hat blonde Haare und trug ein Kopftuch. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Die zweite Frau ist circa 30 Jahre, war elegant gekleidet, ähnlich einer Geschäftsfrau und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dieser Angelegenheit und bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen um Dienstag, den 16. Juni, im Bereich der Straßen Sprockhöveler Straße, Wannen und Fischertalweg gemacht haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Ruf

209-8310 (werktags), oder rund um die Uhr bei der Kriminalwache Bochum unter Ruf 0234 909-4441.