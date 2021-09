Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 15.366 bestätigte Corona-Fälle (Stand Samstag, 18. September). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 33 gestiegen. 717 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 354 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 14.275 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 59,1 (Vortag 80,5).

Die aktuell 717 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (50/nachweislich mit Virusvariante 43), Ennepetal (62/26), Gevelsberg (43/24), Hattingen (129/33), Herdecke (24/12), Schwelm (50/27), Sprockhövel (56/25), Wetter (83/42) und Witten (220/122). Nach Altersgruppen verteilen sie sich wie folgt: bis 12 Jahre (155), 12 bis 17 Jahre (105), 18 bis 25 Jahre (93), 26 bis 35 Jahre (102), 36 bis 49 Jahre (133), 50 bis 65 Jahre (87), 66 bis 80 Jahre (26) und älter als 80 Jahre (16).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (389), Ennepetal (1.411), Gevelsberg (1.473), Hattingen (2.342), Herdecke (890), Schwelm (1.446), Sprockhövel (898), Wetter (1.058) und Witten (4.368).

Insgesamt sind seit Pandemiebeginn im Ennepe-Ruhr-Kreis 374 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (10), Ennepetal (23), Gevelsberg (26), Hattingen (77), Herdecke (39), Schwelm (31), Sprockhövel (22), Wetter (12) und Witten (133).

Einrichtungen

Die folgenden Pflegeheime sind von mindestens einem Corona-Fall betroffen, es handelt sich jedoch nicht zwangsläufig um ein Ausbruchsgeschehen.

Pflegeheime

Witten: Haus Buschey, Altenzentrum Sankt Josef

In Schulen werden nur noch in Einzelfällen und abhängig von der Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen Quarantänen für Kontaktpersonen ausgesprochen. An folgenden Schulen mussten Kontaktpersonen ermittelt werden.

Schulen

Sprockhövel: Förderschule Hiddinghausen

Witten: Gesamtschule Standort Hardenstein