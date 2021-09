Witten steht wieder im Zeichen der Zwiebel. Ab dem heutigen Freitag, 3. September, bis Montag, 6. September, findet die 597. Wittener Zwiebelkirmes statt. Geplant sind vier Tage Kirmestrubel und ein buntes Rahmenprogramm für „Groß und Klein“ rund um die Zwiebel. Die Schausteller mit ihren Fahr-, Lauf- und Verkaufsgeschäften findet man in diesem Jahr um den Saalbau. Eine weitere Veranstaltungsfläche wird der Voß´sche Garten sein und auch der Rathausplatz wird am Samstag Teil des größten Volksfestes in Witten.

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es in diesem Jahr leider keinen historischen Kirmesumzug und keinen Verkaufsoffenen Sonntag mit Oldtimertreffen, dafür sorgen aber wieder mehr als 50 Vergnügungsbetriebe für bunten Kirmestrubel in Witten. Mit dabei sind Fahrgeschäfte, wie der Kettenflieger, Autoscooter, Break Dance, Musikexpress, Baby2000, Baby Flug, Kid’s World und Kinderkettenflieger, sowie tolle neue Attraktionen, wie das Fahrgeschäft Time Machine und die neue Achterbahn „Crazy Jungle“ für die jüngeren Gäste.

Ein Highlight in diesem Jahr ist die Ausstellung zur Historie der Zwiebelkirmes im Voß’schen Garten. Die Bilderausstellung gibt einen Einblick in die fast 600-jährige Tradition des ältesten und größten Volksfestes in Witten und lädt dazu ein, in Erinnerung zu schwelgen.

Am Samstag, 4. September und am Sonntag, 5. September, werden zur Ausstellung um 15 Uhr und 17 Uhr zusätzlich historische Führungen angeboten. Für Spiel und Spaß für Kinder ist ebenfalls gesorgt! Samstag und Sonntag gibt es Livemusik im Voß'schen Garten und eine Malaktion für Kinder zum Thema Zwiebelkirmes.

Den Auftakt der Zwiebelkirmes bildet die Eröffnung durch Bürgermeister Lars König mit dem Fassbieranstich und dem Anschnitt des beliebten Zwiebelkuchens am Freitag um 17 Uhr auf dem Saalbauvorplatz, danach werden ab 19 Uhr die traditionellen Zwiebelsackträgerstaffelläufe in der Schillerstraße gestartet. In Erinnerung an die Sackträgergilde gehen in diesem Jahr schon zum 42. Mal die motiviertesten, stärksten und schnellsten Läufer beladen mit Zwiebelsäcken an den Start und werden auf der 400 m langen Rundstrecke Schillerstraße, Ruhrstraße, Gerichtsstraße wieder um den Sieg und die Preisgelder kämpfen. Für Kinder- und Familien hat das Stadtmarketing am Sonntag, 5. September, von 14 bis 16 Uhr im Voß´schen Garten einen Spaß-Zwiebellauf organisiert, hierzu bedarf es keiner Anmeldung, hier zählt der olympische Gedanke: „Dabei sein ist alles“ und als Belohnung gibt es Urkunden und kleine Preise.

Auf dem Zwiebelmarkt auf dem Rathausplatz am Samstag, 4. September, dreht sich ebenfalls alles um die Lieblingsknolle der Wittener. Neben leckeren Zwiebelgerichten von den Ruhrtal Engeln, gibt es ein tolles Programm mit Musik, Lesungen und dem Wettbewerb „Wer hat die schwerste Zwiebel“!

Für ein besonderes Erlebnis sorgt in diesem Jahr wieder ein farbenprächtiges Musikfeuerwerk, das am Samstag, um 22.00 Uhr vom Dach des Saalbaus aus dem Abendhimmel erleuchtet.

Öffnung der Kirmesgeschäfte:

Freitag und Samstag 14.00 – 22.00 Uhr

Sonntag 13.00 – 22.00 Uhr