Zwischen der Stadtgrenze Bochum/Witten und der Zufahrt Bochumer Straße 40 in Witten sind die aufgrund des Neubaus der Brücke Bochumer Straße neu auszuführenden Planungen abgeschlossen und die Ausschreibung veröffentlicht.

Die Baufirmen können bis Ende Januar ihre Angebote einreichen. Nachdem die Angebote verglichen und auf Wirtschaftlichkeit geprüft sind, kann eine Baufirma beauftragt werden. Mitte März wird mit den Bauarbeiten begonnen.

Zuerst finden Kanalbauarbeiten statt, gefolgt von Straßen- und Gleisbauarbeiten. In diesem Bauabschnitt erfolgt ebenfalls der Neubau der Haltestelle Papenholz. Diese wird als moderne, barrierefreie Haltestelle in Mittellage mit zwei Seiten-Bahnsteigen ausgebaut. Während der Bauarbeiten kann der Verkehr voraussichtlich durch eine Ampel geregelt einspurig in beiden Richtungen die Baustelle passieren, da größtenteils auf der jetzigen Brachfläche gebaut wird.

Bereits im Vorfeld werden in diesem Bereich des zukünftigen Straßenverlaufs Arbeiten an den Versorgungsleitungen stattfinden.

Die Gleis- und Fahrleitungsarbeiten sollen Ende Juli abgeschlossen sein, sodass für die Straßenbahnstrecke zwischen Bochum Langendreer Markt und Witten Crengeldanz mit den erforderlichen Probefahrten begonnen werden kann. Eine Inbetriebnahme der Strecke mit der Straßenbahn soll voraussichtlich September 2020 erfolgen.

Die Gesamt-Fertigstellung der Bauabschnitte zwischen Bochum Stiftstraße und Witten Bochumer Straße 40 soll im November 2020 erfolgen.

Die Bauarbeiten im Bauabschnitt C in Bochum liegen aktuell im Zeitplan. Zwischen Stiftstraße und Baroper Straße sind inzwischen die „großen“ Kanalbauarbeiten, der Rohbau des Regenrückhaltebeckens und etwa 80 Prozent der Gleisbauarbeiten abgeschlossen. Zurzeit laufen die Straßenbauarbeiten. Im nächsten Monat wird mit den Gleisbauarbeiten zwischen Baroper Straße und Stadtgrenze begonnen.