Viele Menschen überstehen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus ohne Folgen. Andere kommen nur schwer wieder auf die Beine und leiden noch lange an den Folgen.

Hier setzt unser neues Kursangebot an. Wir starten mit "Long Covid", einem weiteren Lungensportangebot mit Atemgymnastik und Muskeltraining.

Unsere Lungensportgruppen "Pulmo" können online oder in der Sport- und Schwimmhalle besucht werden.

Für alle Pulmo-Gruppen ist die Teilnahme mit einer Rehasport-Verordnung vom Arzt zuzahlungsfrei möglich.

Rehabilitationssport ist nicht neu und existiert schon seit über 50 Jahren. Seit 2001 haben die Versicherten hierauf einen Rechtsanspruch und die Leistung ist nicht mehr nur eine Ermessensentscheidung der Kostenträger.

Vorrangiges Ziel des Rehabilitationssports ist es, die eigene Verantwortlichkeit des Menschen für seine Gesundheit zu stärken und ihn zum langfristigen, selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewegungstraining durch weiteres Sporttreiben z.B. in der bisherigen Gruppe oder im Rahmen eines anderen Angebots auf eigene Kosten zu motivieren.

Die Verordnung wird vom Arzt ausgestellt und geht nicht ins Budget. Reha-Sport ist für Versicherte kostenlos, wenn die Krankenkasse die ärztliche Verordnung genehmigt hat.

Wir bieten Reha-Sport als Online-Angebot und in der Schwimm- und Sporthalle für orthopädische und pulmologische (Lungensport) Probleme an. Es gibt viele freie Plätze. Der Einstieg ist in allen Gruppen sofort möglich.

Schnuppern erwünscht ;-)

Alle Informationen rund um den orthopädischen und pulmologischen Reha-Sport, den Vereinssport und die Termine aller Gruppen gibt es bei

Monika Kramer

m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de

02302 800677