Gerade während der derzeitigen Kontaktbeschränkungen bietet sich der Wald an, um bei frischer Luft durchzuatmen und sich zu bewegen, ohne anderen Menschen zu nahe zu kommen. Warme Temperaturen und Trockenheit führen jedoch dazu, dass Spaziergänger leicht einen Waldbrand auslösen können. Außerdem gibt es einige Verhaltensregeln, die unbedingt beachtet werden müssen.

Risiko von Waldbränden steigt

Da im Frühjahr die Sonne fast ungehindert durch die noch unbelaubten Bäume auf den Waldboden scheinen kann, können sich trockene Pflanzen, Gräser oder auch Laub besonders leicht entflammen. „Dies ist im Frühjahr nicht ungewöhnlich. Doch in diesem Jahr lockt der Wald aufgrund der Corona-Krise besonders viele Menschen zum Sporttreiben und Spazieren an und damit steigt auch das Risiko, dass Waldbrände entstehen“, so Christian Langfeldt, Leiter des Fachgebietes Dienstleistung im Regionalforstamt Niederrhein.

Achtsam sein in der Natur

Außerdem sollten sich Waldbesucher zu jeder Zeit im Wald so verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald nicht gestört und gefährdet, beschädigt oder verunreinigt wird. Wenn alle achtsam in der Natur unterwegs sind und die nötigen Regeln beachten, werden Flora und Fauna geschützt und wir Menschen können weiterhin voller Genuss dort Kraft schöpfen.

Regeln im Wald

- Beachtung des Rauch- und Feuerverbots vom 1. März bis zum 31. Oktober

- Nie forstliche Wegsperrungen umgehen! Hier können zum Beispiel bei der Holzernte über 30 Meter hohe, tonnenschwere Bäume in wenigen Sekunden auf den Boden fallen

- Keinen Müll oder Essensreste im Wald hinterlassen

- Hunde sind im Wald außerhalb von Wegen nur angeleint mitzuführen

- Hinweisschilder auf Naturschutzgebiete sind dringend zu beachten! Hier darf man sich nur auf den Wegen aufhalten