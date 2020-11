Wer in Bochum lebt, weiß, das diese Stadt mehr zu bieten hat als Currywurst und Industriedenkmale. Die einstige Malocher-Metropole mit Herz ist heute nicht nur eine liebenswerte Heimat von 370.000 Einwohnern sondern eine vielfältige Kulturstadt .

Bochum ist eine Stadt mit Herz.

Das alleine wäre schon ein Grund zum feiern.

Unser Herz.

Unsere Stadt feiert Geburtstag - den 700sten, und wir alle feiern mit.

8.Juni 1321:

Eine klassische ,,Gründungsurkunde" mit einem bestimmten Stichtag ist für Bochum nicht überliefert.

Aber am 8.Juni 1321 erhielt Bochum erweiterte Handlungs-Selbstbestimmungs-und Marktrechte der Burg Blankenstein.

Diese Urkunde von Graf Engelbert II von der Mark war ein Meilenstein im Stadtwerdungsprozess Bochums.



700 Jahre Bochum:

Das bedeutet 2021 viel, viel Spaß und ein Jahr voller Aktivitäten.

Die Festwoche beginnend vom 8.bis 13.Juni 2021 das zentrale Element im Jubiläumsjahr.

Zum Auftakt ist am 8.Juni ein Festakt im Anneliese Brost Musikforum geplant.

700 Bürgerinnen und Bürger dürfen an diesem Event teilnehmen.

Die Teilnahme wird verlost.

👍Hier, hier, hier.

Ja ich will.

Und wenn Bochum feiert, feiert es richtig. Zahlreiche Veranstaltungen, Feste ,Konzerte und Ausstellungen und vieles mehr wird das Jubiläumsjahr zu etwas besonderen machen.

In Bochum wird es schon einmal später.

Bochum:

Die Perle im Pott tief im Westen und auch von Herbert Grönemeyer in die weite Welt herausgetragen.

Herbert kommst du auch auf einen Sprung ?

Bochum feiert:

Etwas worauf sich Bochumer Bürgerinnen und Bürger in Zeiten von Corona freuen können.

Hoffen wir das die Pandemie bis dahin ihren Schrecken verloren hat.

Und hier nur ein paar Beispiele was in Bochum so abgeht.

Klar, rechnet Bochum mit zahlreichen Besuchern.

Aktionen zum Stadtjubiläum :

Ich stelle euch hier die große 700-Jahre - Bochum - Festwoche vor.

Dienstag,08.Juni 2021:

Es wird eine große Bühnenshow geben. Auftreten werden einige Bochumer Kultur - Größen .

Zudem gibt es einen "Blick nach hinten" in unsere Stadtgeschichte. Das verspricht mächtig viel Spannung.

Mittwoch, der 09.Juni 2021:

Das wird ein Tag der offenen Tür, der sich durch die ganze Bochumer City zieht.

Bochumer Unternehmen lassen euch hinter die Kulissen schauen.

Donnertstag,10.Juni 2021:

Hier heißt es ab in die Zeitmaschine.

Der 12 Meter lange Time-Tunnel wird vor dem Rathaus eröffnet. Hinein in den Tunnel und schon seht ihr Bochum von 1321-2021 .

Wir haben uns mächtig entwickelt müsst ihr wissen.

Unser Herz.

Freitag, 11 Juni 2021:

Das große Mittelalterfest "Anno 1321 " auf Burg Blankenstein von dort erhielt Bochum seine Marktrechte.

Samstag, 12 Juni 2021:

Im Vonovia Ruhrstadion findet ein Spiel ohne Grenzen statt.

Teams aus sechs Stadtbezirken treten gegeneinander an und Hochseil-Artist Falko Traber bietet eine grandiose Show.

Sonntag,13 .Juni 2021.

Picknick auf dem Bochumer Ring.700 Bierzeltgarnituren werden aufgebaut und Kultur trifft auf Kulinarik von 70 Nationen und 70 Vereinen.

Bochum ist lecker.

Na ,richtig Bock ( Hunger) auf Bochum bekommen?

Dann tragt 2021 schon einmal jetzt in euren Terminkalender ein.

Denn in Bochum ist dann richtig was los.