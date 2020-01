Exzenterhaus - vom Bunker zum Hochhaus.

Geboren aus den Überresten einer längst vergangenen Zeit,das Exzenterhaus.

89 Meter hoch ,23 Stockwerke,5250 Quadratmeter Gesamtmietfläche,

900 Fenster als Fassade erdacht vom Berliner Architekten G.Spangenberg.

Eröffnet 2013 ( Universitätsstr.60 44789 Bochum ) eine Bochumer Adresse

gedacht für erfolgsorientierte Unternehmen.

Rückblick:

Kaum zu glauben das es sich um einen überbauten ehemals

denkmalgeschützten siebengeschossigen Luftbunker aus dem Jahre 1942

handelt.

Der nach den Plänen des Architekten F. Kirchmeier errichtete

Luftschutzbunker sollte 500 Menschen Liege und Sitzmöglichkeiten bieten.

Aber tatsächlich suchten mehr als 3000 hier Schutz.

Heute :

Das Exzenterhaus ist es eins der architektonisch spannendsten Häuser

in Bochum,der einen Traumblick über das Ruhrgebiet und unsere Stadt

gewährt.

Im 22. Stock befindet sich ein Businessclub, in dem sich Freiberufler und

Unternehmer gegen eine Jahresgebühr entsprechend präsentieren können.

Und wer das nötige Kleingeld hat und dem 7. Himmel ganz nah kommen

möchte nutzt im 19. und 20. Stock die exklusiven Räumlichkeiten

für seine Hochzeit.

Eine Feier über den Wolken stilvoll designt- in einem eleganten Rahmen -

verleiht einer gemeinsamen Zukunft vielleicht sogar Flügel.

Und wer im Bereich von

City Süd wohnt - kann bei strahlend blauen Himmel

von seiner Terrasse aus - das Exzenterhaus mit einem Tässchen Kaffee

in der Hand bewundern.

(und per Smartphone ein Foto machen)