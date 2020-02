Tief im Westen.

Natürlich gibt es keine Karten mehr für die ersten Vorstellungen von,,Herbert"

im Schauspielhaus.

Wäre ja auch nicht unser Bochum - wenn es anders wäre.

Ein Tag nur- und der 21.März (die Premiere ) und der 26.28.und 29.März sowie der 1.und 3.April waren ausverkauft.

Was für ein Riesenandrang-dabei ist Gröni nicht einmal selbst anwesend,

oder doch?

Wäre ja praktisch ein Heimspiel.

Bei Herbert weiß man ja nie so - ist er umme Ecke auf der Arnikastrasse doch

immer noch ein bisschen zu Hause.

In den 70ern traf man Herbert oft an der Kö.

Bei Elly Altegoer gab es immer ein Käffchen für damals aufstrebende Promis.

War das schön..

Übrigens:

Jeder in Bochum weiß es ...

Herbert hat schon als Steppke seine Bömmchen bei Elly gekauft.

Ach ja ...

"Damals".

Heute:

Wir können gespannt sein wie erfolgreich ,,Herbert" sein wird.

Die Resonanz ist vorab klasse-das Zuschauerinteresse beachtlich.

Premiere 21.März:

Unser Herbert Grönemeyer wird im Bochumer Schauspielhaus mit einem eigenen Abend gehuldigt.

Kult-Regisseur Fritsch wird unseren Bochumer Nuschelbarden sicher gekonnt in

Szene setzen.

Ein neues Stück inspiriert durch Herbert Grönemeyer Songs?

Fritsch'sches Wahnsinn ist gewiss und auch bekannt .

Na dann :

Viel Erfolg.

Die Proben laufen …

Wo ?

Tief im Westen.