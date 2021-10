Diese 4. und vorerst letzte Aktion der

Silk City Gallery 2021

im Rahmen des 4. Krefelder Perspektivwechsels unter der kreativen und engagierten Leitung der Kuratorin Fredda Wouter s war für mich etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal konnte ich einen Street Art Event von Beginn an fotografisch begleiten. Das war außerordentlich beeindruckend. Dieses spannende "Making Off", ergänzt durch Informationen zu Kunst und Künstlern, zu dokumentieren, ist mein ganz persönlicher Umgang mit dem Thema Street Art.

Find Translation here (...).



Heute möchte ich euch Sonja Mazerrel aka sonjAMAZErrel aus Belgien mit einer kreativ positiven Art des Schubladendenkens vorstellen.

Anmerkung : Eines der Bilder, die als erstes fertig waren, aber auch eines der Bilder, die ich mir nicht wirklich erklären konnte. Ich fand es einfach nur schön (bunt). Also überlegte ich hin und her, was hier wohl zu sehen war und gab dem Bild einstweilen den Titel "Puzzle", weil es mich ein wenig an die Holzpuzzles meiner Söhne erinnerte, für mich eine sehr schöne Erinnerung. Die Erklärung, die Sonja zu ihrem Bild gibt, ist etwas anders, besteht aber doch auch aus vielen bunten Teilen.

Schubladen für naturkundliche Gegenstände sind Sonja beim Betrachten des Seidenweberhauses spontan durch den Kopf gegangen, erzählt sie dem Filmteam. Schmetterlinge, schöne Steine und vieles mehr wird in diesen Schubladen liebevoll aufbewahrt, um diese als positive Erinnerungen fest zu halten. Ein wenig wie meine eigene "Erinnerungskiste, in der ich z.B. die ersten Schuhe meiner Kinder aufbewahre. Hier ist für mich persönlich die Verbindung/Interpretation zu Sonjas Kunstwerk. So kann ich in "Schubladen denken" und persönlich positive Erinnerungen visualisieren. Definitiv ein Gegensatz zum üblichen eher klischeehaften Denken in vielen Situationen. So kann ich dem Leitspruch der Kuratorin Fredda Wouters "Gesellschaft formen durch Gestalten" eine für mich gut begreifbare Interpretation und Anwendungsmöglichkeit geben. Auch die Tatsache, dass ihr Bild direkt gegenüber der Mediothek liegt, passt für mich ins Bild, gibt es doch dort in der Bücherei eine Fülle von Literatur z.B. auch über die Natur.

Stilistisch möchte Sonja sich nicht festlegen. Sie liebt es, mit Farben zu arbeiten. Die alten Meister haben es ihr angetan und sie mag die Kommunikation und Interaktionen mit den Menschen. Ihr Kunstwerk für Krefeld sei vollkommen anders als das, was sie sonst malen würde.

Es lohnt sich auf jeden Fall, die vielseitigen Bilder der belgischen Künstlerin in den verschiedenen sozialen Netzwerken anzuschauen.

Mehr zu meinen Gedanken über dieses Kunstwerk erfahrt Ihr wie immer in der kleinen Bilderserie :-).

​

Künstlerinformation sonjAMAZEreel

Der Künstlername von Sonja Mazereel lag schon immer verborgen in ihrem Namen selbst: sonjAMAZEreel. AMAZE - das Englische Wort für „begeistern" - passt dann auch bestens zu ihrer Kunst mit der sie immer wieder tausende von Betrachtern überrascht und begeistert.

Geboren 1967 in Poperinge in Belgien lernte sie in Leper bildende Kunst, monumentale Kunst in Gent und machte eine 3-jährige Ausbildung zur Bauzeichnerin in Antwerpen wo sie gleichzeitig in einem Architektenbüro arbeitete. Heute lebt sie wieder in West Flandern und fertigte seit 2010 zunächst gemäß der italienischen Madonnari Tradition riesengroße Kopien bekannter Meister auf dem Straßenpflaster an und hat sich im Laufe der Zeit zu einer Vertreterin der modernen Straßenmalerei mit optischen 3D Illusionen entwickelt. Sie gewann zahlreiche Preise und zeigte ihre Straßenkunst bereits in den USA, Deutschland, England, Italien, Frankreich und in den Niederlanden.

(Quelle: offizielle Information der Stadt Krefeld erstellt durch FreddArt Streetpainting)

​Viel Spaß bei einem kleinen fantasievollen Rundgang durch eure Erinnerungskiste!