Die Corona-Krise :

Es trifft immer die Ärmsten zuerst - und wer auf der Straße

lebt den trifft es besonders hart.

Eine ungewöhnliche Aktion :

Eine Welle der Solidarität wurde losgelöst - durch die Bochumer Aktion -

Gabenbaum .

Seit wenigen Tagen heißt es in Bochum hängt was an den Zaun.

Wo?

An der Alsenstraße Bochum (Sportplatz) ganz in der nähe des Bochumer

Hauptbahnhofs .

Hier kannst du Obdachlose während der Krise unterstützen.

Wir Bochumer sind hilfsbereit und hängen Tüten an die Zäune.

Morgen früh sind auch wir unterwegs - helfen wo man helfen kann.

Prekäre Lage:

Pfandflaschen sammeln oder um einen Obolus bitten geht zur Zeit nicht.

Die Straßen sind Menschenleer.

Menschen ohne Zuhause benötigen dringend Jacken, Hygienemittel ,

Lebensmitteltüten, Obst, Müsliriegel, Getränke und Sandwiches.

Hundefutter für den besten Freund.

Also helft mit.

Und bitte nur alles was gut haltbar ist .

Macht euch Gedanken.

Dankeschön ...