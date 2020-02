Hongkonger ohne Toilettenpapier?

Kritische Versorgungslage in Hongkong ?

Allgemein wohl eher nicht.

Es gibt alles,außer Toilettenpapier.

Die chinesische Sonderverwaltungsregion hat tatsächlich einen

Toilettenpapier-Engpass.

Ausverkauft...

Grund dafür ist die Gerüchteküche das der Nachschub bald ausbleibt.

Fabriken nebenan aus dem chinesischen Festland produzieren zur Zeit nicht - wegen der Coronavirus - Krise.

Besorgte Hongkonger rafften rechtzeitig zusammen ,was noch in den Regalen der Supermärkte stand.

Kaum zu glauben es gibt eine Toilettenpapier-Krise wegen des Coronavirus.

Die Angst vor dem Coronavirus ist in Hongkong übrigens übergroß - obwohl 35

bestätigte Infektionen und ein Todesfall noch kein Grund zur Sorge sein

sollten bei 7,56 Millionen Einwohnern.

Dem Wunsch die Grenzen richtung China zu schließen während das

Coronavirus tobt - wurde bisher noch nicht entsprochen.