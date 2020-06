Mehrfach schon wurde bei Corona-Studien Virenmaterial in menschlichen

Ausscheidungen gefunden.

Wird das WC zur Virenschleuder beim Spülen?

Wenn wir von Risikoorten für Corona-Ansteckungen sprechen, könnte das

stille Örtchen tatsächlich eine Rolle spielen.

So berichtete die Physics of Fluds ein chinesisches Fachblatt der Wissenschaft.

Kleine Schwebeteilchen die sich beim Spülen einer Toilette in der Luft

verteilen - könnten von anderen Menschen eingeatmet werden.

Demnach werden in der Toilette Wirbel erzeugt, die sich in Form von

Aerosol-Wolken über der Schüssel fortsetzen-bis in ein Meter Höhe, wo sie

eingeatmet werden und sich auf Oberflächen absetzen.

Aerosole sind ein Gemisch aus festen und flüssigen Schwebeteilchen in der

Luft.

Die wenigen Mikrometer kleinen Tropfen können über eine Minute in der

Luft schweben,so die Forscher.

Studien hatten belegt ,das der Stuhl von "Infizierten" Corona Material

enthielt.

Einfachste Lösung:

Klodeckel zu vor dem Spülen ?

Guter Tipp, aber was ist mit den Toiletten im öffentlichen Raum ohne

Deckel, wie in der USA üblich?

Fäkale Ausscheidungen als Infektionsrisiko?

Ein interessanter Aspekt, wenn es um Toiletten auf engsten Raum,

Flugzeuge,Züge ,Kreuzfahrtschiffe, Sammelunterkünfte oder Asylheime.

Also...

Deckelchen drauf - Töpfchen zu ?