Von Kindern lernen :

Was wäre Ostern ohne bunte Ostereier ?

Für Kinder ein Riesenspaß oder?

Uns allen ist im Moment das Lachen vergangen in Corona - Zeiten.

Ehrlich:

Auf bunte Eier hatte ich eigentlich wenig Lust.

Nachdenklich:

Bunt bemalte Eier gehören zum Osterfest, wie der Weihnachtsmann

eben zur Weihnacht.

Das Bemalen von Ostereiern hat eine lange Tradition,

bis zum 16. Jahrhundert lässt sich diese zurück verfolgen .

Auch heute noch ein wunderbarer Brauch .

Erwachsene und Kinder können sich so auf das Osterfest vorbereiten

und einstimmen.

Schön wenn die Kids daran Spaß haben.

Eine gelungene Abwechslung .

Gerade in schwierigen Zeiten sicher eine besondere

Beschäftigung.

Aber was so richtig besonders ist :

Es klingelt ,so eine kleine Maus steht mit Mutti vor unserer

Wohnungstür.

Mit gebührenden Abstand versteht sich.

In den Händen hält die Kleine ein bemaltes Kunstwerk - das ich jetzt

aufhängen werde.

Ein kleiner Lichtblick in einer freudlosen Zeit.

Meine kleine Künstlerin legte mir ihr Geschenk vor die Tür .

Falls ich Bedenken wegen Corona hätte ,meinte sie.

Stimmt, Alter und Vorerkrankungen lassen mich vorsichtig sein.

Alle frisch eingezogen:

Wir alle sind gerade erst eingezogen - und dank Corona kennt man sich

nur durch einen entfernten Gruß.

Wir schenken uns bisher ein "Lächeln".

Kinder schenken "Zuversicht".

Gerührt:

Ich gab der Kleinen zu verstehen das sie vor unserer Tür auch etwas finden würde.

Bitte später einmal nachsehen.

Hat sie ….

Nun muss ich nur noch feststellen wo unsere kleine Künstlerin - die ich bisher nie

sah - wohnt.

Die Etage über uns denke ich ...

In besseren Zeiten werde ich sie finden.

Der erste Kontakt wäre ja hergestellt.

Ich muss ja auch wissen wie sie heißt.

Ich freue mich auf ein richtiges Kennenlernen und sage hier schon einmal.

Vielen, vielen Dank.❤