Weihnachten naht.

Eine Zeit ,die mit vielen Gefühlen daher geht.

Weihnachten wird signalisiert.

Da ist er wieder,dieser eine Wunsch.

Das Erwarten am 《Miteinander》 ist wieder besonders groß.

Schon früh war mir klar,dass uns Weihnachten nicht von alleine besinnlich

kommt,wir müssen alle daran arbeiten.

Erwartungshaltung und Anspannung bringt nur Frustration.

Ich habe von klein auf viele gute Erfahrungen mit der Weihnacht gesammelt.

Gelernt mir weihnachtliche Stimmung ins Leben zu zaubern.

Ich liebe es ganz besonders in dieser Zeit zu schreiben.

Man darf sich so schön der Nostalgie hingeben.

Auch in diesem Jahr bin ich den Anstubser im Lokalkompass gefolgt

wieder ein paar Weihnachtsgeschichten zu erzählen.

Wie auch die letztjährigen,haben sie sich stets ereignet .

In diesem Jahr war Hanna auf der Suche nach einer Silvestergeschichte

und ich war sicher keine zu haben.

Aber:

Als ich die Zeit-Maschine in meinem Kopf anwarf - war 1960 wieder da.

Die "Silvester-Geschichte".

Es war schön einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.

Erinnern:

Das ist eine der besonderen Augenblicke im LK.

Danke:

2019 hat es wieder richtig Spaß gemacht.

An die Redaktion:

Mit einen Augenzwinkern sagt die Familie herzlichst "Dankeschön "

diese darf entspannen- während andere mich lesen.

2020 darauf freue ich mich jetzt schon...

andere Beiträge lesen -selbst welche zu schreiben-

das wird sicher der "Knaller".