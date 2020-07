Ja, man staune der Besitz und Erwerb von Sexpuppen ist straffrei -

auch wenn sie wie Kinder aussehen.

Aussehen, Alter, Schmollmund was wird gewünscht?

Nun fordert die CDU in NRW auf, sich für ein Verbot in Deutschland einzusetzen.

Jedoch mangels entsprechender Schranken hat der deutsche Zoll keine

Handhabe, um die Einfuhr dieses Befriedigungszubehörs zu stoppen.

Es scheint als bleibe lebensnahes Missbrauchsmaterial frei verfügbar.

Das Einüben von Missbrauchshandlungen ist möglich und die Hemmschwelle

wird gesenkt .

Ich sehe den Bundesgesetzgeber hier in der Pflicht :

Unverzüglich gesetzgeberisch tätig zu werden.

Laut Christina Schulze Föcking CDU -Sprecherin der Kinderschutzkommission

in NRW - Landtag ,ein längst überfälliger Schritt.

Ihrem Argument durch den Verkauf von Kinder-Sexpuppen wird der Missbrauch verharmlost.

Meine Meinung:

Solche Kinderattrappen leisten Missbrauchshandlungen weiteren Vorschub.

Kinderattrappen:

Und wie einfach man sie im Netz ordern kann erschreckt mich.