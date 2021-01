Eine Riesensauerei ist das.

Was sagt ihr dazu?

Wütend und Fassungslos zeigt sich Österreichs Kanzler (ÖPV) Sebastian Kurz als er erfuhr das sich Bürgermeister bei der Corona-Impfung vorgedrängelt haben. In einigen Bundesländern waren Fälle bekannt geworden, das übrig gebliebene Impfstoffe nicht an Heimbewohner, Gesundheitspersonal oder Ü 80 Jährige verabreicht wurden sondern an Politiker, Gemeindebedienstete und Angehörige.

Diese Politiker sollte man ihres Amtes entheben.

Quelle: dpa

Quelle: Kronenzeitung