Ich stelle mir gerade vor das ein großer Discounter unseren Impfstoff beschaffen müsste. Zunächst würde er eine große Menge ordern und dann den Preis drücken oder? Rechtzeitig wäre der Impfstoff in den Filialen und geschulte Mitarbeiter würden das Zeug verimpfen .

Staune:

Wie schnell Aldi & CO im Moment Schnelltests für Jedermann auf den Markt werfen - ist doch für unsere Politik ein Armutszeugnis oder?

Ich sag es mal so ....

Ganz Deutschland wäre schon an der Nadel und hätte den Arm längst frei gemacht ,wenn ...

Disponieren können unsere Politiker wohl nicht .

Mein lieber Spahn wo soll das enden ?

Ein besorgter BürgerReporter fragt hier einmal kurz nach.