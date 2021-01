Der zweite Impfstoff gegen Covid -19 heißt Moderna. Wie der von Biontech / Pfizer basiert mRNA -1273 auf noch junger mRNA -Technologie. Impfstoff Nummer zwei steht vor einer bedingten Zulassung der EU.

Die Ema ( Europäische Arzneimittelbehörde ) gab grünes Licht für den Einsatz des Vakzins. Die EU muss einer Zulassung noch zustimmen, was jedoch als sicher gilt.

Art des Impfstoffes in Kürze :

Kleine Genschnipsel werde injiziert, die sogenannte mRNA oder Boten - RNA. Sie regen die Zellen im menschlichen Körper dazu an, Antigen des Coronavirus - in diesem Fall sein Spike-Protein - zu produzieren. Dadurch wird eine Immunantwort hervorgerufen ,die gegen Covid-19 erzeugt.

Moderna:

US -Pharmakonzern:

Der Impfstoff ist bei Kühlschranktemperaturen 30 Tage haltbar.

6 Monate bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius - für Lagerung und Transport enorm wichtig.

Die Wirksamkeit von Moderna 94,5 Prozent ,ab einen Alter von 65 Jahren 86,4 Prozent .

Im Rahmen der EU-Bestellung erhält Deutschland 50,5 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs.

Quellen: ZDF

Schwäbische

Merkur.de

DW Live TV